Силуанов: доля наличных расчетов будет сокращаться

Свое предположение глава Минфина России озвучил на просветительском марафоне «Знание. Первые». При этом он добавил, что полностью данный формат не уйдет.

«Мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность. Но, думаю, доля налички будет сокращаться однозначно, но от денег не уйдем. Деньги — это неплохо», — заявил Силуанов.

Ранее министр финансов рассказал, в чем лучше хранить сбережения. По его словам, лучше вкладываться в гособлигации, а не в криптовалюту.