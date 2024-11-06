Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» посоветовал не вкладываться в криптовалюту, обратив внимание, что некоторые считают «крипту» источником быстрых денег. По мнению главы Минфина, для граждан будет лучше вкладываться в гособлигации или хранить сбережения на банковских депозитах, сообщает РИА Новости .

В вопросе инвестиций все зависит «от горизонта планов», отметил Силуанов. По его словам, один из вариантов наращивания сбережений — депозиты: они дают вкладчикам такую доходность, какую «не каждый бизнес сможет обеспечить».

«Если надолго, то лучше вложиться в государственную бумагу сегодня с такими доходностями. Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним», — поделился руководитель министерства.

Ранее в Минфине посоветовали избавиться от наличной иностранной валюты. Замминистра Алексей Моисеев предупреждал, что США и Швейцария ограничивают прием своих старых банкнот.