Сильный сбой произошел в работе СБП. На функционирование системы быстрых платежей пожаловались жители пяти регионов РФ, сообщает Downdetector .

СБП работает с перебоями в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Новосибирской и Нижегородской области.

Пользователи жалуются на сбой в работе сервиса.

Пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщила, что время обработки операций по СБП увеличено. Это случилось из-за происшествия на стороне провайдера, пишет РБК.

Ранее массовый сбой произошел в работе сотовых операторов РФ. С проблемами столкнулись клиенты «Билайна», Т2, «Мегафона» и YOTA.