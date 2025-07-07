Массовый сбой произошел в работе российских сотовых операторов

Россияне массово жалуются в Сети, что не могут пользоваться связью крупных российских операторов, в том числе «Билайн», «Мегафон», T2 и YOTA. По словам жителей страны, они не могут пользоваться не только интернетом, но и обычной мобильной связью. Факт сбоя в работе провайдеров зафиксировал сайт Downdetector.su .

Так, на проблемы в работе «Билайна» пользователи начали массово жаловаться в 12:45 по московскому времени. Больше всего сообщений поступало из Архангельской области, Москвы, Петербурга, а также Тверской и Смоленской областей.

В это же время стали фиксироваться перебои в работе оператора T2 (ранее Tele2 — ред.). О проблемах сообщали жители Москвы, Петербурга, Тверской, Архангельской и Московской областей.

Аналогичные сообщения в 12:45 стали поступать о работе «МегаФона». Москвичи, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Тверской и Калужской областей, а также Санкт-Петербурга писали, что не могут пользоваться ни интернетом, ни обычной связью.

Оператор YOTA также перестал работать одновременно с другими провайдерами. О сбое сообщали жители Москвы, республик Хакасия и Коми, а также пользователи из Тюменской и Свердловской областей.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на работу мессенджера Telegram. На сайте детектора сбоев они сообщили, что на время потеряли возможность общаться с близкими — сообщения до них не доставлялись.