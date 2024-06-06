Сийярто: до 80% поставок нефти и газа в Венгрию идут из России

От 70% до 80% поставок нефти в Венгрию идут по трубопроводу «Дружба» из России и около 80% импорта газа — через «Турецкий поток» из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на ПМЭФ.

По его словам, спрос на нефть в Венгрии стабилизировался в районе 8 млн тонн в год, а спрос на газ — в районе 8,5 млрд кубометров.

«Стабильность этих поставок — это национальный интерес Венгрии. Именно поэтому мы отрицаем все международные предложения и решения, которые могут ограничить эти поставки или угрожать их стабильности, отрицаем любые энергетические санкции Европы и США. Мы рассматриваем это как нападки на наш суверенитет», — обозначил позицию министр.

Также во время выступления Сийярто отметил, что, несмотря на давление со стороны Евросоюза, Венгрия не откажется от эффективного стратегического партнерства с Россией в сфере энергетики. По его словам, экономика Венгрии несет наибольшие потери среди стран Евросоюза из-за конфликта на Украине.