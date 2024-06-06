Сийярто: Венгрия продолжит партнерство с РФ в энергетике даже при санкциях

Несмотря на давление со стороны Евросоюза, Венгрия не откажется от эффективного стратегического партнерства с Россией в сфере энергетики, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на ПМЭФ.

По его словам, экономика Венгрии несет наибольшие потери среди стран Евросоюза из-за конфликта на Украине. Так, импорт энергоресурсов вырос с 7 до 17 млрд евро, что составляет 6% от ВВП страны.

По словам министра, несмотря на внешнее давление, Венгрия по-прежнему отказывается рассматривать энергетическую политику как компонент геополитической повестки: для страны поставки энергоресурсов — исключительно прагматичный вопрос.

«Меня неоднократно спрашивают, почему мы продолжаем покупать нефть и газ у России. Дело в том, что без российских поставок энергоресурсов экономика Венгрии не сможет нормально функционировать. Мы никогда не получали предложения ни от какой другой страны, которая могла бы обеспечить нам тот же объем нефти и газа по тем же графикам, с той же степенью надежности поставок и по тем же ценам. Пока такого предложения нет, ни у кого нет морального права требовать от Венгрии разорвать отношения с Россией», — подчеркнул Сийярто.

Министр отметил, что та же Хорватия вместо увеличения поставок энергоресурсов в Венгрию повысила в 5 раз транзитные сборы.

«Таким образом, все принимаемые нами решения в сфере энергетики руководствуются исключительно национальными интересами», — заключил Сийярто.