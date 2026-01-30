Швейцария вслед за ЕС с 1 февраля уменьшит потолок цен на нефть из РФ

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель. Швейцария приняла решение поступить так же, сообщает ТАСС .

Швейцария вслед за ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть. Об этом заявили в Государственном секретариате по экономическим вопросам страны.

Такое решение Швейцария приняла 29 января. За две недели до этого Брюссель заявил, что снизит потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

Это означает, что дороже данного уровня западные компании не имеют права страховать и транспортировать российскую нефть морским путем. В 2025 году потолок цен составлял 47,6 доллара за баррель.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал тот факт, что прекращение экспорта российского газа сделало ЕС «стратегически уязвимым». Он намекнул, что за такое стратегическое ослабление региона ответственна глава ЕК Урсула фон дер Ляйен вместе со своей командой.

