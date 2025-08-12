Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара
Швейцария вслед за Европейским союзом установила новые ценовые ограничения на российскую нефть, сообщает ТАСС.
Страна понизила потолок цен на «черное золото» из РФ. Если раньше этот показатель был на уровне 60 долларов, то теперь — 47,6 доллара за баррель.
Об этом правительство страны заявило на своей официальной странице в Сети. Изменения вступят в силу с 3 сентября.
ЕС, введя новые антироссийские санкции, снизил потолок цен на российскую нефть до уровня в 47,6 доллара за баррель. Великобритания ранее также присоединилась к этому решению.