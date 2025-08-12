Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара

Страна понизила потолок цен на «черное золото» из РФ. Если раньше этот показатель был на уровне 60 долларов, то теперь — 47,6 доллара за баррель.

Об этом правительство страны заявило на своей официальной странице в Сети. Изменения вступят в силу с 3 сентября.

ЕС, введя новые антироссийские санкции, снизил потолок цен на российскую нефть до уровня в 47,6 доллара за баррель. Великобритания ранее также присоединилась к этому решению.