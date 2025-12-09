Швеи и сварщики: эксперт рассказал о востребованных рабочих специальностях

Руководитель московского городского отделения ЛДПР Роман Крастелев заявил, что в ближайшее время самыми востребованными специальностями на рынке труда в России станут швеи и сварщики, а каменщики, разнорабочие и строители ненамного и ненадолго отстанут, сообщает RuNews24.ru .

«Квалифицированный рабочий, строитель, каменщик, слесарь или электрик, или сварщик не появится сам по себе, этому на Ютубе не научишься. И нужно готовиться к этим вызовам», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в России следует комплексно менять подход к среднему специальному образованию, пока государство не уделяет достаточно внимания этому вопросу.

В связи с сокращением притока мигрантов, включая специалистов упомянутых профессий, вызванного рядом обстоятельств, возникает потребность в переквалификации курьеров, юристов и экономистов. Необходимо предоставить им возможность освоить специальности, пользующиеся высоким спросом на рынке труда в перспективе, как следует из данного исследования, подвел итог эксперт.

