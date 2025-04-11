Шохин: Китай начнет раскидывать продукцию по всему миру из-за торговой войны

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в условиях введения США ограничительных импортных пошлин Китай может активизировать поставки на другие рынки, включая Россию, что усилит и так имеющее место давление на российские компании со стороны китайских конкурентов, сообщает «Интерфакс» .

«Ясно, что сейчас китайцы начнут раскидывать свою продукцию по всему миру, в том числе поставляя ее в США через другие страны. Вполне возможно, что и на российский рынок будет усиливаться давление», — сказал Шохин.

Он подчеркнул, что российские компании уже ощутили на себе серьезную конкуренцию со стороны китайских производителей, ярким примером чего может служить автоконцерн «КАМАЗ», который уступил лидерство на внутреннем рынке компаниям из Поднебесной.

Существует высокая вероятность того, что китайский импорт продолжит активно завоевывать российский рынок и по другим направлениям. Не исключено, что Китай перестанет опасаться вторичных санкций, заключил глава РСПП.

Ранее американский президент Дональд Трамп повысил пошлины в отношении Китая до 125% из-за «недостатка уважения к мировым рынкам». В ответ Китай с 12 апреля вводит новые таможенные пошлины на импортируемые товары из США, увеличивая их с 84% до 125%.