«Северный поток» может ожить: но сначала четыре условия

Для возобновления поставок по «Северному потоку» необходимы ремонт трех поврежденных веток из четырех, политическая воля ЕС и Германии, снятие санкций США и ЕС, а также согласие российской стороны на новые условия продажи., сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

Разговоры о возможном участии американского инвестора в проекте «Северный поток» заставили экспертов вновь обсуждать перспективы возобновления поставок российского газа в Европу. Однако, как считает портфельный управляющий УК «Альфа Капитал», говорить о конкретных сценариях пока рано — их спектр слишком широк.

«Во-первых, для возобновления поставок нужен технический ремонт трех поврежденных веток из четырех», — пояснил эксперт.

Без восстановления инфраструктуры любые разговоры о запуске остаются теоретическими.

Второе условие — политическое.

«Политическая воля, желание ЕС в целом и согласие Германии в частности покупать российский газ», — перечислил Скрябин.

По его словам, теоретически поставки возможны и через третью сторону — например, при участии американского посредника, который стал бы совладельцем трубопровода.

Третье — санкции. Сейчас газопроводы под санкциями США и ЕС — нужно будет снятие этого барьера, подчеркнул Скрябин.

И четвертое — «желание российской стороны продавать газ по новым условиям».

Если все эти условия будут выполнены, влияние на европейский газовый рынок окажется крайне значительным.

«Объем северных потоков — все четыре ветки — около 110 млрд кубометров газа, это около трети потребляемого ЕС газа», — резюмировал Скрябин.

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