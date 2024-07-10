Семейную ипотеку по ставке 6% продлили в РФ до 2030 года

По указанию президента РФ Владимира Путина, льготная ипотека для семей по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство жилья продлена до 2030 года, сообщает пресс-служба Минфина России .

Программа «Семейная ипотека» по ставке 6% предназначена для семей, где есть хотя бы один ребенок младше 6 лет. Первоначальный взнос — 20%. Оформить такую ипотеку можно один раз, при этом учитываются ранее выданные кредиты на жилье.

Льготную ипотеку на новостройки также могут получить семьи, имеющие двух несовершеннолетних детей и проживающие в городах численностью до 50 тыс. человек; семьи с ребенком-инвалидом; семьи, имеющие двух несовершеннолетних детей и проживающие в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития.

При этом приобретение или строительство жилья для данной категории граждан доступно с обязательным открытием эскроу-счета.

Жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут взять кредит по «Семейной ипотеке» до 12 млн рублей. Жители остальных регионов — до 6 млн рублей.

Заемщикам доступна ипотека и на более крупную сумму, но в таком случае часть кредита, которая выше установленного лимита для госпрограммы, будет оплачиваться по рыночной процентной ставке.

С 1 июля в РФ прекратили действовать льготные программы по ипотечным кредитам. Ставки по ипотеке в России выросли до рекордных 23%.