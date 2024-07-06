Ставки по ипотеке в России выросли до рекордных 23%

Ставки по ипотечным кредитам в России выросли до рекордных 23%. При этом спрос по высоким ставкам сохраняется, сообщает газета «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

«За последнюю неделю многие банки вновь подняли ставки по ипотеке, часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых», — заявила замруководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.

Она подчеркнула, что с начала июля средняя одобренная ипотечная ставка составляет 18,9%. При этом спрос россиян на покупку недвижимости еще сохраняется. Оформляющие ипотеку граждане различными способами снижают ежемесячные платежи, а в будущем рассчитывают на снижение ипотечных ставок и планируют рефинансировать кредит.

Решетникова добавила, что в настоящее время растет актуальность торга при покупке недвижимости, так как это один из самых простых способов снизить платежи по ипотеке. Сегодня средний дисконт на вторичном рынке квартир в РФ приблизился к 6%.

Ранее риелтор Сергей Макаров рассказал, что после завершения действия программы льготной ипотеки с господдержкой застройщики начали активно манипулировать с ценообразованием.