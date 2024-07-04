Риелтор рассказал, как хитрят с ценообразованием застройщики после 1 июля

«Одни договорились с банками и запустили ипотеку с субсидированной ставкой под 8% сроком до 5 лет, другие предоставляют ставку от 11,5% до 15% с удорожанием, третьи дают рассрочку до 24 месяцев. А четвертые 1 июля тихонько подняли цены на 20%, а уже 2 июля сделали серьезные скидки. На те же 20%», – описал схемы риелтор.

И такого «креатива», судя по всему, будет все больше и больше, считает он.