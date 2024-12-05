Сечин: общая стоимость полезных ископаемых России составляет 100 трлн долларов

Общая стоимость российских полезных ископаемых составляет 100 трлн долларов. Это почти в два раза больше, чем в США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает ТАСС .

По его словам, благодаря такой базе природных богатств осуществляются надежные поставки зарубежным партнерам, это касается, в том числе и долгосрочной перспективы. По словам Сечина, в последние годы особую роль в развитии ресурсного потенциала РФ играет Арктика.

Глава «Роснефти» назвал данный регион «кладовой энергоресурсов», причем не только России, но и всего мира. По его словам, там содержится свыше 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа Земли. При этом на долю российской Арктики приходится 80% от всех этих запасов.

Он подчеркнул необходимость «свободы» данного региона от всех конфликтов. Сечин добавил, что Арктика также имеет стратегическое значение для энергобезопасности всей Евразии.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе стала выше 500 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 2023 г. Она выросла на 5,12% — до 508,26 доллара.