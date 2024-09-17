Щелковский биокомбинат выпустит 8 новых вакцин против болезней свиней и КРС

Федеральное казенное предприятие «Щелковский биокомбинат» — одно из крупнейших российских предприятий агробиологической промышленности, выпускающее иммунобиологические лекарственные препараты для ветеринарного применения. На текущий момент разрабатывается 8 новых вакцин против болезней свиней и крупного рогатого скота, которые планируется зарегистрировать и выпустить в оборот в ближайшие 3 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Биокомбинат занимает лидирующие позиции среди российских производителей ветеринарных препаратов. Здесь изготавливается около 30 наименований продукции — вакцины, диагностикумы, растворители для вакцин, питательные среды и прочая продукция.

Кроме того, он имеет 17 действующих патентов на изобретения. В последние 10 лет зарегистрировано 11 новых вакцин и выпущено 9 новых диагностических препаратов. Продолжается работа по увеличению мощностей предприятия, идет модернизация производства вакцин для птиц. Сегодня Щелковский биокомбинат выпускает 5 вакцин против болезней птиц, планируется расширение линейки.

В ведомстве отметили, что на территории Подмосковья действуют ведущие научные центры агропромышленного комплекса, где трудятся и молодые специалисты, окончившие региональные аграрные учебные заведения. Разработки и технологии подмосковных НИИ пользуются высоким спросом на предприятиях всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.