Создатель S8 Армен Саркисян постепенного масштабирует свою бизнес-структуру и заходит в неожиданные для конкурентов ниши. Под руководством Саркисяна холдинг S8 Capital сохраняет и формирует дополнительные рабочие места и поддерживает благотворительные и социальные проекты.

Армен Саркисян: Continental и построение шинного конгломерата

Фото - © Описание: Армен Саркисян — глава S8

Весной 2023 года стало известно, о покупке холдингом S8 Capital расположенного в Калуге российского завода производителя автошин Continental. Инициатором сделки стал Армен Саркисян. На предприятии сохранились рабочие места, и сейчас оно выпускает несколько товаров, включая подходящие для любых климатических условий.

Например, осенью прошлого года на заводе презентовали шинкованные шины NordFrost 200. В новой модели использовали современную смесь и уникальный протекторный рисунок, позволяющий автомобилю передвигаться и уверенно тормозить на обледенелой дороге.

Согласно предпринимательской стратегии, Continental переименовали в Gislaved. По планам на текущий год выпуск моделей под новым брендом максимально возможно увеличат, а штат сотрудников расширят на 10%. Завод осуществляет строгий контроль на всех этапах производства. Продукцию выпускают на современном оборудовании с соблюдением международных норм.

В марте 2024 года было налажено производство автомобильной резины под эксклюзивным брендом. Новая торговая марка Torero сейчас доступна в сегменте летних моделей.

В прошлом году Армен Саркисян приобрел еще одно шинное предприятие, и группа S8 Capital стала одним из крупнейших производителей авторезины в России. С 2012 года находившееся под управлением менеджмента компании предприятие «Кордиант» было продано холдингу. Суммарная мощность 3 заводов в разных регионах страны превышает 9 млн шин ежегодно.

В S8 вошли ремонтный центр «Технотайр» и подразделение НИОКР. Научно-технический центр позволит разрабатывать новые рецептуры и выпускать уникальные модели собственного производства.

В конце 2023 года «Кордиант» представил новую линию резиносмешения, установленную на производственной площадке в Омске. Она позволит повысить срок эксплуатации имеющихся моделей и выпускать новые резиновые смеси, которые улучшат экономичность автомобиля и сцепление колес с мокрой поверхностью. Завод планирует освоить серийный выпуск зимних образцов с высоким содержанием диоксида кремния, что добавит упругости шинам и снизит трение качения.

В середине прошлого года S8 начал объединение своих активов. «Кордиант» включил в себя бывший калужский завод Continental. На базе «Кордианта» началось создание шинного кластера, который позволит удовлетворять запросы владельцев машин разной тоннажности.

В декабре 2023 года «Кордиант» расширил производственные мощности, получив контроль над 99,9% уставного капитала ульяновского «Бриджстоун тайер мануфэкчуринг СНГ» — завода в Ульяновске и офиса по продажам в Москве. 0,1% отошло акционерному обществу «S8 Промышленные активы».

Мощность предприятия, ранее принадлежавшего японскому концерну, составляет более 2 млн единиц продукции в год. Таким образом, «Кордиант» в 2024 году стал одним из лидеров по производству шин на постсоветском пространстве. Суммарно заводы, входящие в холдинг, сейчас позволяют выпускать ежегодно около 16 млн покрышек.

В феврале текущего года Армен Саркисян и «Кордиант» изменили состав учредителей «Бриджстоун тайер мануфэкчуринг СНГ», и 100% акций теперь принадлежит «Кордианту». Также изменили название предприятия на «Кордиант Ульяновск». Планируется провести ребрендинг завода и запустить производство шин под премиальным брендом.

Армен Саркисян: «Метеор Лифт» и локализация производства

Фото - © Описание: Армен Саркисян купил Otis (филиал в России)

В промышленные активы холдинга входят и площадки по производству «расходников» для автомобилей, и предприятия, выпускающие вертикальный транспорт. Также компания занимается проектированием, изготовлением и обслуживанием лифтового оборудования.

Формирование направления началось в 2022 году, когда американские бизнесмены продали российские активы Otis Армену Саркисяну. Как тогда отмечали в Минпромторге, сделка имела важное значение для всей национальной лифтовой отрасли. Otis Elevator Company обязался сохранять поставку необходимых запасных частей и передал оборудование. Удалось избежать сокращений персонала.

В конце 2022 года компанию переименовали в «Метеор Лифт». Уже в I квартале 2023 года производство лифтов в России в годовом выражении увеличилось на 5%, а руководство обновленного предприятия заявило о планах нарастить производство. Удалось достичь высокой степени локализации — в зависимости от модификации при изготовлении лифта используется от 75% до 90% отечественных компонентов.

В 2023 году «Метеор Лифт» подвел первые итоги деятельности под новым руководством. Только в июне прошлого года компания выпустила 719 лифтов — на 14% больше, чем в среднем за месяц в 2021 году.

Увеличилось и количество рабочих мест — производственных сотрудников стало больше на 70%. Также были заключены сделки с новыми поставщиками компонентов лифтового оборудования.

Согласно стратегии развития, «Метеор Лифт» расширил и свой сервисный портфель. К клиентам предприятия присоединился ряд международных аэропортов из российских регионах.

Весной 2024 года компания «Метеор Лифт» на форуме «Строим будущее России вместе» рассказала о своем видении развития лифтовых кабин в ближайшее время.

По словам директора по стратегическому маркетингу компании Дениса Дрягина, в дизайн подъемной машины вносятся инновационные изменения — клиентам уже доступна 31 тыс. вариантов интерьеров. Среди технологий он отметил бесконтактную систему управления, встроенную в зеркала информационную панель и применение природных материалов в отделке помещений для пассажиров.

По его словам, планируется инвестировать 500 млн рублей в открытие двух линий, которые будут выпускать новые продукты, в том числе составляющие высокоскоростных лифтов. Компания также будет создать единую цифровую экосистему.

Фото - © Описание: Саркисян Армен Меружанович

Помимо лифтового оборудования в промышленных активах S8, в 2023 году появились площадки, выпускающие свечи зажигания и отопительное оборудование, ранее принадлежавшие Bosch и находящиеся в городе Энгельс. Приобретенные S8 площадки подверглись ребрендингу. Одно из производств теперь носит название MeteorTech, а производитель свечей зажигания получил название MeteorAuto.

В марте 2024 года MeteorAuto возобновил производство индустриальных свечей зажигания для промдвигателей газопоршневых установок. Такую продукцию выпускают всего три завода в мире. Она может быть использована для разных типов стационарных газовых двигателей и работает на любых видах голубого топлива.

Бывшие российские предприятия Bosch ориентированы на высокий уровень производственных процессов, отвечающих национальному стандарту РФ. Компания совершенствует автомобильные свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Армен Саркисян: S8 и следование технологическим тенденциям

Фото - © Описание: Армен Саркисян в S8 развивает цифровые активы

В портфель S8 входят диджитал-проекты, такие как Price.ru, Sport24, «Синхро», Next Mobile и «Столото», которые непрерывно развиваются.

В 2021 году Армен Саркисян инвестировал в компанию «Синхро». IT-специалисты совместно с командой из Axenix завершили первый этап внедрения отечественной ERP-системы на 3 заводах, принадлежащих S8. Новый независимый IT-ландшафт построили на базе облачных технологий.

«Синхро» занимается и эксплуатацией основных каналов «Столото». Лотерея распространяется через удобный интерфейс, позволяющий легко совершать покупку билетов и управлять спецбонусами. Система адаптивного дизайна помогает создавать видимую часть веб-ресурсов практически без участия специалистов по визуальному оформлению.

NextMobile стал первым российским сотовым оператором, который использует зоны покрытия сразу четырех крупнейших компаний, оказывающих услуги связи на территории РФ.

В апреле 2023 года NextMobile вывел на рынок свой очередной продукт для клиентов, у которых есть домашние питомцы. Сим-карта, встраиваемая в ошейник, помогает с высокой точностью отследить местонахождение потерявшегося животного.

Мобильный оператор стал партнером уникального проекта по сотрудничеству с городским транспортным приложением. Московские пользователи «Тройки» могут оплачивать мобильную связь бонусами, полученными от карты. Команда NextMobile совершенствует услуги связи и в отдаленных регионах России.

В 2023 году компания презентовала технологию AlwaysBestConnection для обеспечения качественной мобильной связи в зонах плохого покрытия.

Универсальную сим-карту от Next Mobile применяет в работе и «Тетрон», оказывающий услуги мониторинга транспортных средств на территории 21 региона РФ. Использование сим-карт Next Mobile позволяет вести круглосуточный контроль за техсостоянием машин, что особенно важно для спецтехники, находящейся на удаленных от городов участках дорог. По словам генерального директора «Тетрон», благодаря новым сим-картам им удалось снизить количество перебоев в работе оборудования.

Саркисян, S8 и новые перспективы холдинга

Фото - © Описание: Саркисян Армен Меружанович уделяет внимание корпоративному образованию

Армен Саркисян и S8 занимаются и проектами модернизации жизни в различных сферах. Холдинг активно автоматизирует процессы. В группе разработали систему электронного оформления заявок, льгот, скидок и заказа справок. Подбор кандидатов на вакансии, открытые в S8, ведут через спецплатформу. По словам топ-менеджмента холдинга, это позволило на 28% сократить сроки найма сотрудников.

В 2021 году корпоративная академия, основанию которой способствовали Саркисян и S8, получила государственную лицензию, на ведение образовательной деятельности. Благодаря ей сотрудники и партнеры группы в режиме онлайн могут улучшать свои навыки, проходить курсы допобразования. На площадке доступны программы обучения вузов-партнеров. Все это, по мнению руководства холдинга S8 Capital, способствует повышению лояльности и вовлеченности коллектива.

Фото - © Описание: Армен Саркисян — создатель «Столото»

Один из первых активов Армена Саркисяна — лотерейная компания «Столото», выступающая самым крупным дистрибьютором государственных лотерей в России.

Саркисян и «Столото» занимаются благотворительностью на постоянной основе. Компания помогает пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, спонсирует спортивные мероприятия и выделяет гранты НКО.

В 2021 году число выигрышных билетов лотерей бренда «Столото» составило 178,1 млн штук. Удобство и прозрачность лотерей «Столото» на постоянной основе осуществляет команда IT-специалистов.

Лотереи стали активно продаваться в интернете. Благодаря успешной цифровизации, сегодня около 70% всех билетов лотерей от «Столото» продаются онлайн — через сайт и мобильное приложение.