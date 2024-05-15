Санкции могут коснуться завода «Ямал СПГ» почти на 12 млн тонн сжиженного газа

Новые санкции Евросоюза могут коснуться контрактов завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа на 11,8 млн тонн. Речь идет об ограничениях на перевалку российского СПГ в портах Европы с последующим экспортом в третьи страны, сообщает «Коммерсант» .

Ограничения могут быть приняты уже в конце июня. В таком случае завод может объявить форс-мажоры по этим обязательствам.

Больше всего санкции отразятся на жителях Индии и Китая. Некоторые партии придется продавать в Европе, что приведет к росту российского СПГ на континент.

Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов отметил, что 14-й пакет санкций может уменьшить прибыль российских компаний ТЭК, но точно не сократит объем нефти и газа из страны, продаваемый на мировом рынке.