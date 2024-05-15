Санкции могут коснуться завода «Ямал СПГ» почти на 12 млн тонн сжиженного газа
Фото - © мрем/Wikipedia.org
Новые санкции Евросоюза могут коснуться контрактов завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа на 11,8 млн тонн. Речь идет об ограничениях на перевалку российского СПГ в портах Европы с последующим экспортом в третьи страны, сообщает «Коммерсант».
Ограничения могут быть приняты уже в конце июня. В таком случае завод может объявить форс-мажоры по этим обязательствам.
Больше всего санкции отразятся на жителях Индии и Китая. Некоторые партии придется продавать в Европе, что приведет к росту российского СПГ на континент.
Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов отметил, что 14-й пакет санкций может уменьшить прибыль российских компаний ТЭК, но точно не сократит объем нефти и газа из страны, продаваемый на мировом рынке.