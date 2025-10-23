С ростовского экс-замгубернатора взыскали более 160 млн руб в доход России

В Ростове-на-Дону Кировский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации в пользу государства более 160 млн рублей у бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его супруги, пишет ТАСС .

Виталий Кушнарев обвиняется в получении незаконного вознаграждения и незаконном хранении огнестрельного оружия. Ранее Басманным судом Москвы на имущество семьи экс-чиновника был наложен арест на сумму, превышающую 276,5 млн рублей.

В официальном сообщении говорится, что судебным решением удовлетворены исковые требования первого заместителя генерального прокурора РФ, заявленные в интересах России к Кушнареву Виталию и его жене Оксане о передаче денежных средств в государственную собственность.

В ноябре 2024 года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Кушнарева по факту получения взятки. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области в момент получения 27 миллионов рублей. Помимо этого, Кушнарев является фигурантом дела, возбужденного по статье 222 ч. 1 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Представители правоохранительных органов региона сообщили ТАСС, что у задержанного был изъят пистолет. По информации источников, общий размер взятки, предназначавшейся Кушнареву, составлял около 100 миллионов рублей.

В июне 2024 года Кушнарев был назначен заместителем губернатора Ростовской области, а также министром транспорта региона соответствующим указом губернатора. До этого он являлся депутатом Госдумы восьмого созыва, где был членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

С 2016 по 2019 год Кушнарев занимал пост главы администрации города Ростова-на-Дону, а до этого, в течение двух лет, руководил министерством транспорта Ростовской области.

