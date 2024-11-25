Замгубернатора и замминистра транспорта задержаны в Ростовской области

В Ростовской области произошло резонансное задержание высокопоставленных чиновников транспортного ведомства. Под стражу взяты два руководителя: Виталий Кушнарев, совмещавший посты замгубернатора и главы Минтранса, а также его заместитель Дмитрий Мамелко, пишет ТАСС .

«Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме», — сообщил представитель областного министерства информационной политики Сергей Тюрин.

Карьерный путь Кушнарева отмечен разными руководящими постами. Начав с должности министра транспорта Ростовской области, где он проработал два года, он затем возглавил администрацию Ростова-на-Дону с 2016 по 2019 год. После этого его политическая карьера продолжилась в Государственной Думе — в 2021 году избиратели 152-го округа (Южный — Ростовская область) доверили ему представлять их интересы в парламенте восьмого созыва, где он работал в комитете по строительству и ЖКХ.

Новый этап в его карьере начался летом 2024 года, когда губернаторским указом он был утвержден в должности заместителя главы региона, совместив этот пост с руководством министерством транспорта.