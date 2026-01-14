Рынок акций растет после новости о приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву

Российский рынок акций вырос на фоне новостей о скором визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщает ProFinance.Ru .

Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2700 пунктов. По состоянию на 11:34, показатель прибавил 0,54% и достиг 2711,52 пункта.

Акции выросли после новости о возможном визите в российскую столицу Уиткоффа и Кушнера. Они планируют встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы продолжить переговоры об урегулировании украинского конфликта. Детали поездки пока не согласовали, но она может состояться уже в этом месяце.

Уиткофф и Кушнер уже посещали столицу в начале декабря, где встречались с Путиным. Стороны обсудили урегулирование кризиса на Украине. Также американские представители прогулялись по Москве и пообедали в местном ресторане.

