Рыбопромышленники просят обязать верфи докладывать о строительстве судов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в Минпромторг с предложением делегировать верфям часть ответственности за отчетность по контрактам на строительство рыбопромысловых судов в рамках программы инвестиционных квот, сообщает «Коммерсант» .

«Квоты под киль» предоставляются в обмен на инвестиции в строительство или модернизацию судов и перерабатывающих предприятий. На первом этапе программы планировалось построить 65 рыбопромысловых судов, из которых сдали лишь 24. В рамках двух этапов программы заказчикам передано 40 судов.

В настоящее время Минпромторг пересматривает правила контроля за строительством рыбопромысловых судов. Инвестор обязан предоставить график строительства и ввода судна, включающий сроки разработки документации, закупок, поставок, монтажа, спуска на воду, достройки, пусконаладочных работ, испытаний и подписания акта сдачи-приемки.

РСПП указывает на необходимость предоставления инвесторами детальной информации о строительстве судов для подтверждения использования инвестиционных квот. Тем не менее, доступ к таким данным не всегда возможен для инвесторов из-за ограничений, связанных с деятельностью верфей. В связи с этим РСПП рекомендует обязать верфи предоставлять инвесторам и Минпромторгу необходимые документы.

Глава комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев считает, что без предоставления необходимых документов регулятор не сможет подтвердить выполнение договора, что может привести к его расторжению и утрате гарантийных средств. Чтобы минимизировать риски, РСПП предлагает внедрить строгие требования к отчетности и проверке соблюдения графиков строительства.

Ранее на фестивале «Архипелаг-2025» в Сколково ученые из Мурманска представили прототип безэкипажного катера: в перспективе он сможет перевозить грузы по Баренцеву морю.