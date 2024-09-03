Ротенберг: строители продолжают брать кредиты, несмотря на высокие ставки в РФ

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что, несмотря на текущие высокие процентные ставки в РФ, строители продолжают брать кредиты на реализацию своих проектов, сообщает РБК .

По словам предпринимателя, они берут преимущественно короткие кредиты, чтобы пополнить оборотные средства. Однако, в текущих условиях окупить профинансированный за счет кредитных денег проект не представляется возможным.

При этом Ротенберг уверен, что к остановке строек высокие ставки не приведут. По его словам, их поднятие стало вынужденной мерой, обусловленной недопущением повышения инфляции. В дальнейшем, по его словам, ставка будет снижаться.

26 июля Банк России принял решение увеличить ключевую ставку с 16% до 18% годовых. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это решение поможет справиться с перегревом экономики в РФ.