Рост цен на огурцы в России за неделю ускорился до 1,3%

С 3 по 9 сентября цены на огурцы в российских магазинах ускорились до 1,3%. На прошлой неделе рост составлял 1,2%, сообщает пресс-служба Росстата.

При этом рост цен на помидоры за прошедшую неделю снизился с 0,1% до 0,04%. Остальные овощи и фрукты продолжили дешеветь. Так, на капусту цена снизилась с 4,3% на прошлой неделе до 5,6%, морковь подешевела на 3,8% (4,6%), картофель — на 3,2% (3,5%), свекла — на 2,9% (3,7%), яблоки — на 2,3% (1,7%), лук — на 2% (1,7%), бананы — на 0,2% (0,7%).

За отчетный период, как и на прошлой неделе, цены на плодоовощную продукцию в России снизились на 1,7%.

С начала текущего года лидером по росту цен является картофель, подорожавший почти в 1.7 раза. Цены на капусту выросли в 1,4 раза, свеклу и морковь — в 1,3 раза, яблоки — на 27,9%, лук — на 21,3%.

При этом цены на огурцы снизились на 39,6%, помидоры — на 24%, а бананы — на 3,6%.

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