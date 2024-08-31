Bloomberg: засуха в Бразилии приведет к подорожанию кофе сорта арабика

Кофе сорта арабика подорожает из-за самой сильной с 1981 года засухи в Бразилии. При этом дожди не ожидаются еще минимум 2 недели, сообщает News.ru .

Как пишет агентство Bloomberg, катаклизм, который продолжается с мая, нанес болезненный удар по ключевым сельскохозяйственным регионам латиноамериканской страны. При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие 2 недели осадков не ожидается.

«Это одна из самых страшных засух в истории кофе, — заявил директор компании RR Consultoria Rural Реджис Рикко.

Как отметил аналитик StoneX Фернандо Максимилиано, проблемы с цветением повлекут за собой потери, которые невозможно исправить при нормализации погоды в будущем. Таким образом, для всей индустрии настал решающий момент.

С начала текущего года фьючерсы на арабику выросли на 30%. По мнению экспертов, на фоне потери урожая в Бразилии тенденция будет лишь усиливаться.

Ранее российское правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия в стране. Ограничения продолжат действовать на вывоз отечественной продукции за пределы ЕАЭС.