сегодня в 08:33

Росстат: нефтяники и рыболовы получают зарплату более 200 тыс рублей

В стране, по информации Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников в мае 2025 года была 99 422 рубля, и по сравнению с маем 2024 года она подросла на 14,5%, сообщает «Российская газета» .

При этом в некоторых отраслях экономики зарплата в 2-3 раза превышает средние показатели.

Возглавляет топ самых высоких начисленных зарплат деятельность трубопроводного транспорта — 316,7 тыс. рублей, затем располагается добыча нефти и природного газа — 225,9 тыс. рублей. Третье место занимает рыболовство и рыбоводство — 209,7 тыс. рублей.

Потом идет деятельность воздушного и космического транспорта — 201, 4 тыс. рублей. Замыкает пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами у сотрудников — производство табачных изделий — 191,8 тыс. рублей.

Ранее специалисты заявили, что почти у всех строительных профессий в России в этом году выросла медианная зарплата.