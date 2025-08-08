«Самолет», HH и ORO назвали список строительных профессий с высокой зарплатой

Почти у всех строительных профессий в РФ в 2025 году увеличилась медианная зарплата. Также специалисты в области девелопмента оказались наиболее удовлетворены своей работой среди остальных отраслей, список самых высокооплачиваемых специальностей узнали в рамках исследования группы «Самолет», платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и агентства маркетинговых исследований ORO.

80% респондентов из сферы девелопмента заявили, что им нравится нынешнее место приложения труда. 85% называют свое дело престижным. 86% респондентов называют работу прибыльной. 90% считают, что сфера их деятельности полезна для общества.

Наибольший скачок в сфере произошел у инженеров и специалистов технического надзора — он составил 25%. Со 100 тыс. рублей оклад вырос до 125 тыс. Второе место заняли архитекторы, они могут претендовать на 119 тыс. рублей в месяц — их зарплата увеличилась на 19% с 99 тыс. рублей.

На третьей позиции оказались инженеры ПТО. Рост их оклада вырос со 106 тыс. рублей до 126 тыс., то есть, на 18%.

Наиболее высокооплачиваемыми руководящими должностями в сфере в РФ все еще остается директор по строительству. Его зарплата составляет 200 тыс. рублей.

На втором месте оказался начальник строительного участка. Его оклад составил 178,9 тыс. рублей.

На третьем оказался менеджер по продажам недвижимости (177 тыс. рублей).

Выяснилось, что управленцы в строительстве завышают планку зарплатных ожиданий. Недооценивают свои навыки архитекторы. Зато с рынком синхронизированы зарплаты инженеров ПТО и строительного контроля.

Из всех российских регионов и городов-миллионников больше всего на одинаковых должностях платят в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Екатеринбурге и Приморском крае.

В Москве наиболее востребованная вакансия — инженер и специалист-конструктор. Во втором квартале 2025 года компании искали 5,9 тыс. таких специалистов.

Во втором квартале 2025 года разместили 1 759 вакансий на должность архитектора, 1 101 на позицию главного инженера.

