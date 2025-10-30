Российским вкладчикам рассказали, как получить максимальный процент с 30 октября

30 октября вступил в силу новый закон, корректирующий систему страхования вкладов в РФ. Он увеличивает страховое покрытие по безотзывным вкладам, открытым на срок от 3 лет. Оно достигнет 2,8 млн рублей, что в 2 раза больше стандартной суммы страхования по обычным депозитам, сообщает Life.ru .

Зампред правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук рассказала, что ключевой особенностью безотзывного вклада является невозможность изъятия средств клиентом до завершения оговоренного срока, однако предусмотрена возможность продажи либо передачи сертификата другому лицу.

По ее словам, данная структура делает инструмент привлекательным как для банковских учреждений, обеспечивая долгосрочное финансирование, так и для вкладчиков, которые получают компенсацию за ограниченную ликвидность повышенным уровнем доходности. На начальном этапе банки могут предлагать по таким депозитам процентные ставки в диапазоне 17–19% годовых, что превышает ставки по стандартным вкладам, подчеркнула Марчук.

«Безотзывные вклады подойдут тем, кто имеет устойчивый доход, не планирует пользоваться средствами в ближайшие годы и стремится защитить капитал от инфляции. Это инструмент для дисциплинированных вкладчиков, готовых обменять возможность досрочного снятия на более высокую доходность и дополнительные гарантии. Для тех, кто привык к полной ликвидности, подобный формат может быть слишком жестким, но для инвесторов с долгим горизонтом — это разумная альтернатива облигациям или другим консервативным активам», — добавила она.

Безотзывные депозиты — это инструмент долгосрочного инвестирования, предназначенный для тех, кто готов заморозить средства на период от 3 лет. Преимуществами являются увеличенное страховое покрытие до 2,8 млн рублей и повышенная доходность по сравнению с традиционными депозитами.

«Такие вклады помогают банкам планировать долгосрочные ресурсы. Для вкладчиков это возможность зафиксировать повышенную ставку на длительный срок», — отметила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

По ее мнению, главным недостатком данного банковского продукта является отсутствие возможности распоряжаться средствами досрочно. Деньги становятся недоступными на определенный срок, что делает этот инструмент не универсальным.

Еще один фактор риска — возможная инфляция: за трехлетний период покупательная способность сбережений может снизиться, если процентная ставка окажется ниже фактического роста цен. Открывать такой вклад целесообразно, когда у человека уже сформирована финансовая подушка и есть долгосрочная цель (например, накопление средств на приобретение жилья, получение образования или крупные покупки), добавила Замалеева.

