Российским дачникам рассказали, какие налоги нужно заплатить в 2025 году

Налоговый эксперт Дмитрий Шумейко напомнил, что владельцам дачных участков и загородных домов в России в этом году нужно будет заплатить традиционно два основных налога — земельный и имущественный, сообщает Газета.ru .

Эксперт рассказал, что земельный налог рассчитывают как произведение кадастровой стоимости участка и ставки в данном муниципалитете, размер которой составляет от 0,3% до 1,5%. Уточнить кадастровую стоимость можно в Росреестре. Если земля в долевой собственности, доля каждого владельца облагается налогом соответственно.

Налог на имущество необходимо заплатить за каждое сооружение с фундаментом, зарегистрированное в Росреестре, в том числе дом, баню, гараж, уточнил специалист. Налоговая ставка обычно составляет 0,1% от кадастровой стоимости постройки. Если строение не оформлено, налог не платится до того момента, пока его не зафиксирует налоговая.

Оба налога за 2024 год необходимо уплатить до 1 декабря текущего года, отметил Шумейко.

При этом от уплаты земельного налога за 6 соток освобождены пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, многодетные семьи, участники боевых действий. Если площадь участка больше 6 соток, то налогом облагается только разница в площади, добавил эксперт.

Если же гражданин решит продать участок, которым владеет менее 3-5 лет, то ему придется заплатить налог в 13%.