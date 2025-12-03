Российский рынок акций начал торги снижением после переговоров Путина и Уиткоффа

В начале основной сессии российский рынок акций показал снижение индексов Мосбиржи и РТС. Это произошло после переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником американского главы Стивеном Уиткоффом, сообщает ProFinance.ru .

Переговоры между российским лидером и американской делегацией в Кремле не привели к прорывным договоренностям. На этом фоне за первую минуту торгов индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1% относительно предыдущего закрытия.

Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетели в российскую столицу во второй половине дня 2 декабря. С ними встретился Владимир Путин. Они говорили об урегулировании украинского конфликта. Переговоры продлились около 5 часов. В ночь на среду представители делегации вылетели в США из аэропорта Внуково.

Пос словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва и Вашингтон еще не нашли компромиссного варианта по Украине по итогу встречи Путина с Уиткоффом.

