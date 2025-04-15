Российский нефтяной экспорт сокращается третью неделю подряд

Объемы экспорта российской нефти демонстрируют устойчивое снижение в течение трех недель, достигнув минимального с февраля уровня в 3,13 млн баррелей в сутки, пишет РБК .

9 апреля котировки Urals ненадолго пробили психологически важную отметку в 50 долларов за баррель, впервые с июня прошлого года. Однако уже на следующий день цены частично восстановились после решения Вашингтона приостановить действие введенных ранее пошлин.

Снижение спроса и цен на российскую нефть происходит на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем. Ситуацию усугубило объявление президентом Трампом о введении новых тарифов на товары из 211 стран, что вызвало обвал нефтяных котировок на 20% с начала апреля. Ответные меры Пекина в отношении американской продукции создали дополнительное давление на энергетические рынки.

Финансовые последствия для России уже ощутимы — валовая выручка от нефтяного экспорта сократилась на 6%, до 1,29 млрд долларов, что соответствует показателям июля 2023 года. Аналитики прогнозируют сохранение высокой волатильности цен в условиях продолжающейся геополитической нестабильности.