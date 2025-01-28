Российский экспорт СПГ достиг рекорда в 2024 году

По итогам 2024 года экспорт СПГ из России вырос на 4% по сравнению с 2023 годом, сообщает РБК .

По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия экспортировала 33,6 млн тонн. Для сравнения, прошлый максимальный показатель был в 2022-м и составил 32,9 млн тонн.

Кроме того, установлен рекорд по ежемесячным поставкам. Так, в декабре на зарубежные рынки было поставлено 3,25 млн т. Это на 1,3% больше прошлого максимума в декабре 2023 года (3,21 млн т).

Отмечается, что 52% экспортированного газа приобрели европейские страны, а 45% газовых поставок пришлось на Азию.

Ранее директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев заявил, что если Норвегия в значительной мере снизит поставки газа на европейский рынок — а вероятность такого развития событий крайне высока — то властям ЕС придется искать альтернативных поставщиков.