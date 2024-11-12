Российский бизнес активно развивает SMM-направление

В России активно развивается малое предпринимательство. Особое внимание уделяется SMM-направлению и маркетингу. Для многих предпринимателей это основной канал коммуникации с аудиторией и способ для повышения ее лояльности, увеличения трафика на сайт и получения лидов, рассказали РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги».

«В октябре 2024 года услуги SMM-специалистов стали популярнее у заказчиков на треть (+30%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от SMM-менеджеров на „Авито Услугах“ за год увеличилось на 14%», — отметил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на сервисе «Авито Услуги» Александр Семочкин.

Значительно вырос спрос на специалистов по настройке и запуску таргетированной рекламы — это один из самых эффективных инструментов для привлечения клиентов. За год такие услуги стали востребованнее почти в 2,5 раза (+140%). Предложение от исполнителей увеличилось в 3,2 раза (+227%).

На привлечение трафика на сайт и на рост продаж хорошо работает контент- маркетинг. В октябре 2024 года предприниматели стали в 13 раз (+1185%) чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаться к специалистам, которые помогают развивать в компаниях это направление, разрабатывают контент-стратегии и берут на себя подготовку маркетинговых материалов.

В лидерах по приросту спроса — услуги по email-маркетингу: эти специалисты стали популярнее за год более чем в 18 раз (+1758%). Такие фрилансеры собирают базы для email-рассылок, готовят продающие тексты, работают с визуалом писем и со статистикой, помогая бизнесу решать разные задачи — привлекать новых клиентов, возвращать старых, повышать конверсию и лояльность целевой аудитории.