Российские рыбаки установили мировой рекорд
Фото - © Евгений Харитонов / Фотобанк Лори/Евгений Харитонов / Фотобанк Лори
В ходе встречи президента России Владимира Путина с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым стало известно, что российские рыбаки достигли рекордного улова за последние 30 лет. Отечественные рыболовы собрали почти 5,5 миллиона тонн рыбы, сообщает Общественное Телевидение России.
Одним из важных вопросов — влияние рекордного улова на стоимость рыбы в российских магазинах. По словам исполнительного директора Рыбной ассоциации Александра Фомина, высокий уровень рыбодобычи в РФ помогает снижать цены на продукт в магазинах. Это происходит благодаря стабильному вылову основных видов, таких как минтай, треска, селедка, камбала, килька и другие. Благодаря этому рыба становится доступнее для потребителей.
Кроме того, развитие аквакультуры — разведения и выращивания водных организмов — также вносит свой вклад в улучшение рыболовной отрасли. С 2013 года объемы производства в этой области удалось увеличить в два раза.
Аквакультура предлагает новые возможности для выращивания и разведения рыбы, что помогает удовлетворить растущий спрос на рыбную продукцию.