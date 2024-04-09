Российские рыбаки установили мировой рекорд

В России выловили 5,5 млн тонн рыбы в 2023 году

В ходе встречи президента России Владимира Путина с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым стало известно, что российские рыбаки достигли рекордного улова за последние 30 лет. Отечественные рыболовы собрали почти 5,5 миллиона тонн рыбы, сообщает Общественное Телевидение России .

Одним из важных вопросов — влияние рекордного улова на стоимость рыбы в российских магазинах. По словам исполнительного директора Рыбной ассоциации Александра Фомина, высокий уровень рыбодобычи в РФ помогает снижать цены на продукт в магазинах. Это происходит благодаря стабильному вылову основных видов, таких как минтай, треска, селедка, камбала, килька и другие. Благодаря этому рыба становится доступнее для потребителей.

Кроме того, развитие аквакультуры — разведения и выращивания водных организмов — также вносит свой вклад в улучшение рыболовной отрасли. С 2013 года объемы производства в этой области удалось увеличить в два раза.

Аквакультура предлагает новые возможности для выращивания и разведения рыбы, что помогает удовлетворить растущий спрос на рыбную продукцию.