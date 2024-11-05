Российские ноутбуки впервые обогнали американских конкурентов по продажам

Впервые в РФ продажи отечественных ноутбуков обогнали американских конкурентов. За 9 месяцев 2024 года они составили 11,6% против 10%, сообщает «Коммерсант» .

На увеличение продаж отечественных ноутбуков повлияла рекламная активность, а также уход с рынка американских конкурентов. С начала 2024 года по середину октября в РФ продали 2,58 млн ноутбуков на 163,3 млрд рублей. Этот показатель больше прошлогоднего на 12% в деньгах и на 6% в штуках.

Российские ноутбуки занимают 11,6% рынка, а американские — 10%. В 2022 году отечественные устройства занимали всего 4% рынка, зарубежные — 30%. При этом лидерство по-прежнему принадлежит тайваньским и китайским брендам (70%).

Ранее компания Apple представила новейший MacBook Pro, который работает на чипах семейства M4 и поддерживает систему ИИ Apple Intelligence. В России он будет стоить от 89,9 до 599 тыс. рублей.