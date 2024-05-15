Российские доходы от экспорта нефти упали до минимума

МЭА: доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов упали до минимума за 5 месяцев

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в апреле снизились до 5-месячного минимума. Это связано с участившимися атаками беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает Lenta.ru .

Как пишет агентство Bloomberg, в апреле экспорт упал на 6,4% по сравнению с прошлым месяцем и составил 7,3 млн баррелей в сутки. Главная часть пришлась на нефтепродукты, объем вывоза которых сократился до 2,3 миллиона баррелей (-15%).

В статье отметили, что падение объемов вывоза частично компенсировало рост цен, однако выручка от продажи составила лишь 17,2 млрд долларов. Это на 1,2 млрд ниже мартовского показателя.

Из материала следует, что падение доходов Москвы от экспорта нефти связан с ударами украинских беспилотников по отечественным НПЗ. Из-за атак ВСУ их производительность в апреле сократилась на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартом.

Ранее британское здание The Guardian сообщало, что Великобритания в обход собственных санкций закупила российскую нефть на общую сумму 2,2 млрд фунтов стерлингов в прошлом году.