Российские банки хотят снизить ставки по кредитам и ипотеке

6 июня на заседании совета директоров Банка России было принято решение понизить ключевую ставку до отметки в 20%. Это произошло впервые почти за 3 года. При этом в ЦБ не исключают повышения ключевой ставки в будущем.

Так, с 10 июня Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 2–3,5%, а по потребительским кредитам — на 2%. Во второй половине июня ВТБ планирует снизить ставки по потеке минимум минимум на 1,5-2%. В ближайшее время «Дом.РФ» намерен снизить ставки по кредитам примерно на 2 п. п. Для ипотеки на покупку нового жилья ставки уже составляют от 21,8%.

Кроме того, Абсолют Банк ожидает, что улучшение условий по кредитам будет сопоставимо со снижением ключевой ставки, их пересмотрят в июне. Банк Новиком внимательно следит за рыночной ситуацией и анализирует возможные сценарии развития событий. МТС Банк будет принимать решение исходя из рыночного тренда, а Ренессанс Банк пока не планирует снижать ставки по кредитам.