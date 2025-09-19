Российские активы хотят передать на кредиты Украине

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз рассматривает передачу российских замороженных активов на погашение кредитов Украины. Сейчас прорабатывается техническая сторона этого вопроса, сообщает РИА Новости .

Новый «Репарационный кредит» предложила создать глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Он будет работать на финансирование Украины на базе доходов российских активов. Домбровскис отметил, что это будет кредит с ограниченными ресурсами, финансируемый «за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского ЦБ».

По его словам, сейчас прорабатываются технические детали, чтобы этот инструмент работал надежно, а в будущем был масштабирован на уровне стран G7.

«Наши партнеры проявили интерес к использованию аналогичного подхода», — добавил Домбровскис.

Около половины валютных резервов почти на 300 млрд евро заморозили после начала СВО. Известно, что Киеву отправлено 9 млрд евро доходов от активов, на что Россия отреагировала ответными мерами, аккумулируя активы инвесторов из недружественных стран на специальных счетах.

В МИД РФ много раз называли заморозку активов воровством. При этом спустя годы страна находит способы, чтобы справляться и с санкциями Евросоюза. В Москве считают, что Западу не хватает мужества признать, что введенные ограничения провалились.

Ранее был принят 19-й пакет антироссийских санкций. В его рамках вводится полный запрет на сделки с нефтяными компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть».

