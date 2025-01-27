Россияне стали брать потребкредиты на меньшие суммы

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НБКИ: средний размер потребкредита в России упал до минимума начала 2024 года

Средний размер взятых россиянами потребительских кредитов в декабре 2024 года оказался на уровне 140,2 тыс. рублей. Это наиболее низкий показатель за 12 месяцев, рассказали ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на свои данные.

Сумма денег, которую россияне получают в рамках такого займа, уменьшается на протяжении последнего полугодия. По сравнению с июнем средний чек потребкредита по РФ снизился на 22,8% со 181,6 тыс. рублей. В январе 2024 года показатель составлял 148 тыс. рублей.

Наибольший средний чек потребительских кредитов зафиксирован в Москве — 218,6 тыс. рублей. На втором месте Санкт-Петербург со 187,7 тыс. рублей, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ со 178,5 тыс.

Ранее сообщалось, что реальные ставки по кредиткам в РФ увеличились практически до 40%.