Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%

В декабре прошлого года стоимость обслуживания кредитных карт увеличилась до рекордных значений. Влияние на рост данного параметра оказали не только высокая ключевая ставка и политика банков, но и предписание Центробанка ряду кредиторов, сообщает РБК .

Так, средний размер полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт поднялся до 38,8%. До декабря подобный резкий всплеск стоимости заимствований по кредиткам, а именно на 9,8 п. п., до 34,2%, был в марте 2022 года, когда зафиксировали пик кризиса после начала спецоперации.

В целом за прошлый год полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт выросла на 9,7 п. п., показатель немного повысился к середине года, а осенью уменьшился до 27–28% годовых.

Полная стоимость кредитов в РФ регулируется Центробанком. Он каждый квартал устанавливает значения ПСК по разным видам ссуд, а кредитные организации не должны превышать пороги более чем на треть.

Как считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич, временная отмена ограничений по ПСК в РФ дала толчок к увеличению ставок по кредиткам. По мнению эксперта, средняя стоимость в данном сегменте повысится еще на 3–5 п. п. (или до 45% годовых).

«Многое зависит от ситуации с реальной стоимостью фондирования, на сегодня разрыв между ключевой ставкой и стоимостью пассивов сокращается, но в целом остается достаточно большим, 4–5 п. п.», — пояснил специалист.