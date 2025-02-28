Россияне стали больше тратиться на лечение питомцев

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T-Data: россияне тратили на ветеринарные услуги на 16% больше в 2024 году

В 2024 году россияне потратили на услуги ветеринарных клиник 49,6 млрд рублей. Это на 16,4% выше, чем в 2023 году, сообщает « Прайм » со ссылкой на «Ведомости», получивших данные от «Бизнес-секретов» и T-Data.

Объем оказанных ветеринарных услуг вырос только на 2%. Средняя цена на осмотр питомца в четвертом квартале 2024 года составила 600 рублей. Это на 16,5% дороже, чем было в 2023 году.

В среднем цена на прививки увеличилась на 11%. Они стоят около 1,5 тыс. рублей.

По данным аналитиков, услуги ветеринаров подорожали из-за недостатка зарубежных товаров. Это спровоцировало увеличение стоимости лекарств.

Ранее ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, что операция «мягкие лапки» опасна для кошек. Важно помнить, что когти — некое продолжение «пальцев» питомца.