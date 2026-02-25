Россияне подсели на латекс: спрос на секси-костюмы вырос почти на 50%

Спрос на латексные костюмы в России вырос на 47%

Россияне стали чаще покупать латексные костюмы. Спрос на изделия из этого материала неожиданно вырос на 47% по сравнению с прошлым годом, сообщает Telegram-канал «Поток».

По данным аналитиков системы АТОЛ, особенно сильно россияне стали скупать латекс в прошлом месяце. Они даже готовы платить больше, если это понадобится. Цена на латексные изделия выросла на четверть. В среднем наряд для сексуальных утех теперь обходится в 785 рублей.

По мнению экспертов, такая любовь к латексу проснулась из-за веяний моды. Теперь изделия из этого материала не воспринимаются исключительно как эпатажный реквизит. Часто латексная одежда становится частью повседневного гардероба.

