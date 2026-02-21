Врач Зубова объяснила, для кого шерстяная одежда зимой может быть опасна

Врач-дерматовенеролог дерматовенерологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Анастасия Зубова в беседе с RT рассказала, что для некоторых людей шерстяные вещи могут стать причиной зуда, покраснения и даже обострения хронических кожных заболеваний.

«Шерстяные ткани имеют более грубую текстуру по сравнению с другими материалами. У некоторых людей есть аллергия на шерсть или на определенные компоненты, содержащиеся в ней, например на ланолин, который выделяется из овечьей шерсти. В результате ношение таких изделий может вызывать зуд, высыпания и покраснение кожи», — объясняет врач.

Она подчеркнула, что разница между видами шерсти с точки зрения раздражения действительно существует. Шерсть мериноса и кашемир выделяются своей мягкостью и меньше раздражают кожу в сравнении с обычной овечьей шерстью. Однако риск аллергической реакции индивидуален. При выборе шерстяных изделий необходимо учитывать состояние кожи и предварительно провести тест на небольшом участке.

Дерматовенеролог добавила, что детям рекомендуются более мягкие и деликатные материалы, так как их кожа более чувствительна. Людям с чувствительной кожей зимой рекомендуется выбирать материалы, которые минимизируют риск раздражения и обеспечивают комфорт.

Ранее врач объяснила, почему нельзя закрывать лицо шарфом в морозную погоду. По словам терапевта, дыхание через рот увеличивает риск переохлаждения дыхательных путей.

