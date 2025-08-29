Россияне почти на 50% чаще стали оставлять чаевые онлайн

Жители РФ стали чаще оставлять в ресторанах и кафе чаевые онлайн. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом доходов и переходом на безналичные расчеты, сообщают «Ведомости» .

Так, пользователи сервиса «Плавно» за первую половину этого года оставили чаевые онлайн 3,5 млн раз, что на 46,7% больше, чем годом ранее, рассказал его представитель. Также за январь — июль в T-Pay отметили увеличение на 14%, а в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» — на 24% год к году.

Как пояснил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, у россиян выросли доходы, а также наблюдается массовый переход граждан страны на безналичные платежи. По словам гендиректора консалтинговой компании RestCon Елены Перепелицы, клиент онлайн может выбрать несколько вариантов чаевых, например, выбирать между конкретной суммой или процентом.

Участники этого рынка наблюдают рост среднего чека чаевых за полгода. В сети «Шоколадница» показатель по онлайн-чаевым за полугодие повысился на 20-25% по сравнению с таким же периодом 2024 года, а число транзакций — на 10%. В ресторанах и точках питания Cosmos Hotel Group с учетом наличных расчетов чаевых прибавилось на 10-15%. Посетители «Чайхоны № 1» оставляют 10% от суммы заказа.

Кроме того, в России пользователи оставляют деньги на чай не только в ресторанах, но и в учреждениях другого профиля, рассказал представитель «Нетмонет». Чаще всего безналичные чаевые оставляют путешественники по стране, поэтому в отелях средний чек за год вырос на 31% до 457 рублей, а в магазинах — на 25% до 275 рублей. Еще в салонах красоты средний чек из-за чаевых прибавил сразу 44% (до 443 рубля). При этом привычка оставлять чаевые вне ресторанов у россиян укореняется.