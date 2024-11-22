Россияне назвали страны, где уже не работают карты UnionPay от Газпромбанка

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Владельцы карт UnionPay от Газпромбанка столкнулись с проблемами по всему миру

Газпромбанк попал в санкционный список США, после чего держатели карт UnionPay столкнулись с проблемами по всему миру, сообщает Ura.ru.

Под санкции кредитная организация попала 21 ноября. Ранее банк предупреждал клиентов о возможных трудностях с картами.

Как рассказали россияне, карту перестали работать в Польше, Италии, Таиланде, Тайване, на острове Хайнань в Китае.

Пока еще можно расплачиваться картой в Дубае, Турции, Катаре, Бразилии, Японии, Вьетнаме, Португалии и Тайване. Также в данных странах в банкоматах возможно снять наличные.

США опубликовали новый санкционный список 21 ноября. В него попали первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, Газпромбанк, банки «ДОМ. РФ», «Итуруп», «Братский народный банк» и многие другие.