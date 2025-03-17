Россиянам рассказали, почему не стоит закрывать короткие вклады

Аналитик Зварич: короткие вклады лучше не закрывать раньше II–III квартала

Хоть условия по вкладам и ухудшились, деньги лучше продолжать держать на краткосрочных депозитах и дальше. Закрывать их нужно не раньше второго-третьего квартала, рассказал « Прайму » главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Когда Центробанк РФ в декабре 2024 года оставил ключевую ставку на отметке 21%, финансовые учреждения решили изменить процентную политику в вопросе ставок. Они сделали менее выгодными условия по депозитам.

Зварич рекомендует перевести деньги с краткосрочных вкладов на долгосрочные, когда станет заметно, что инфляция уменьшается устойчиво. Тогда появятся предпосылки для уменьшения ключевой ставки. Это может произойти во втором-третьем квартале.

Долгосрочный вклад удобен тем, что условия по депозиту заключаются одни и на длинный срок. При этом они не поменяются в отличие от краткосрочных депозитов.

Ранее 17 крупных банков России уменьшили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка.