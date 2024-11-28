Россиянам посоветовали делать вклады в юанях

В условиях, когда резко снижается курс рубля, нужно держать часть инвестиционного портфеля в валютных и квазивалютных активах, заявил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По словам эксперта, это может быть биржевое золото, еврооблигации и замещающие облигации, юаневые облигации.

«Вкладчикам стоит присмотреться к банковским продуктам в китайской валюте, а не только в российской. Да, у вторых доходность выше, зато первые не страдают от девальвации рубля», — подчеркнул Мейнхард.

Ранее ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева сообщила РИАМО, что резкое падение курса рубля не будет носить длительный характер, вскоре он вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб. за доллар. Локальной причиной для заметного ослабления национальной валюты выступает существенное укрепление доллара на мировой арене, усиление геополитической напряженности вокруг России и новые санкции против российского банковского сектора.