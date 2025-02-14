Россиянам объяснили, в какой валюте хранить личные деньги в 2025 году

В 2025 году вопрос выбора валюты для сбережений остается крайне важным для каждого. Финансовый консультант, главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова в разговоре с РИАМО поделилась профессиональным мнением о грамотном управлении капиталом.

Прежде чем принимать какие-либо финансовые решения, необходимо четко определить свои инвестиционные задачи. Текущая ситуация с юанем характеризуется высокой волатильностью, а банковские операции с долларом сопряжены со значительной разницей между курсами покупки и продажи. Поэтому для краткосрочного размещения крупных сумм, например, после продажи недвижимости и в ожидании новой покупки на срок 2-5 месяцев, рублевые вклады являются наиболее разумным решением.

«Также мы видим, что на рынке высокая волатильность. И, на мой взгляд, она таковой будет оставаться еще в течение полугода. Так как ожидаются и многоуровневые переговоры с Америкой, и разнонаправленные, как позитивные, так и негативные, события на геополитическом поле. Все это напрямую влияет на разницу курса», — обратила внимание Волкова.

Рациональное управление личными средствами требует тщательного анализа и взвешенного подхода, что особенно важно в текущих экономических условиях. Для защиты от девальвации рубля рекомендуется регулярно инвестировать в различные валюты. В настоящее время наиболее доступным вариантом является приобретение юаня через фондовый рынок, что особенно актуально для долгосрочных вложений. Важно совершать такие покупки систематически при каждом получении денежных средств.

Более опытные инвесторы могут рассмотреть альтернативные способы валютной диверсификации. Законным решением является открытие счета у иностранного брокера для покупки долларов. Существует возможность приобретения USDT на криптовалютном рынке — это фактически эквивалент покупки долларов. Однако последний вариант подходит только тем, кто хорошо разбирается в механизме работы с USDT и понимает особенности криптовалютных операций.