Россиянам напомнили о лимите на переводы без открытия счета в банке с 30 мая

С 30 мая меняются правила перевода денег без открытия банковского счета. Раньше по паспорту можно было перевести любую сумму, а теперь действует ограничение — максимум 100 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Анонимно россияне могут переводить сумму до 15 тыс. рублей. Новый закон направлен на легализацию доходов, полученных преступным путем.

По мнению экспертов, у граждан, которые не нарушают закон, эта мера не вызовет трудностей. Председатель комитета по повышению финансовой грамотности ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов подчеркнул, что сумму, превышающую лимит, можно будет перевести после прохождения полной идентификации.

Этот процесс отличается от упрощенной идентификации только количеством вопросов в анкете. При этом Семов напомнил, что банк может и даже обязан требовать у клиента необходимые документы и сведения.

«И клиент обязан такие документы банку предоставить», — заключил он.

Ранее стало известно, что Банк России вводит новые ограничения для граждан, чьи банковские счета используются в мошеннических операциях. По оценкам регулятора, в России насчитывается несколько сотен тысяч так называемых дропперов — людей, чьи счета используются для обналичивания и перемещения незаконных средств.