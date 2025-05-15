Банк России ограничивает операции для участников мошеннических схем

С 15 мая дропперы столкнутся с лимитом в 100 тысяч рублей на переводы

Согласно новым правилам, лица, внесённые в специальную базу данных регулятора, с 15 мая не смогут переводить более 100 тысяч рублей в месяц другим физическим лицам.

«Установленный лимит позволяет покрывать базовые потребности, но исключает возможность участия в преступных схемах», — пояснили в пресс-службе Банка России. При этом важное уточнение: ограничения не коснутся платежей юридическим лицам, что сохранит возможность оплачивать товары и услуги.

По оценкам регулятора, в России насчитывается несколько сотен тысяч так называемых дропперов — людей, чьи счета используются для обналичивания и перемещения незаконных средств. Эксперты выделяют три основных типа таких посредников: «заливщиков», «транзитников» и «обнальщиков».

Эти меры стали очередным шагом в борьбе с финансовыми махинациями. Ранее Банк России уже ужесточил процедуру идентификации при открытии счетов и внедрил систему оперативного реагирования на подозрительные транзакции. Новые ограничения направлены на пресечение каналов движения незаконных денежных средств, но, как подчёркивает регулятор, не затронут законопослушных граждан.